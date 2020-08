Het schooljaar is weer begonnen: hoe een schooldirecteur aankijkt tegen een jaar vol onzekerheden

InterviewAls iemand Marco van Bers vorig jaar rond deze tijd verteld had dat hij tijdens het schooljaar zijn twee scholen zou moeten sluiten, had hij diegene waarschijnlijk niet geloofd. ,,Dat had niemand voor mogelijk gehouden.”

Op het moment van spreken staat het nieuwe schooljaar voor de deur. Inmiddels heeft hij de leerlingen weer verwelkomd op school. Hoe bereidt een schooldirecteur zich voor op de start van het nieuwe jaar, vol onzekerheden? En wat heeft hij geleerd van de coronaperiode? Een interview met een directeur van twee Moerdijkse scholen van stichting De Waarden, die ruim 25 jaar ervaring heeft in het onderwijs.

Voor we het hebben over het nieuwe schooljaar, is het misschien goed om terug te blikken op het vorige. Hoe kijkt u daarop terug?

,,Achteraf gezien vind ik het meest bizarre dat je aan een schooljaar begint en denkt ‘dit is gewoon weer een schooljaar zoals vele en er zullen vast wat onverwachte dingen op ons pad komen’. Maar hier had niemand rekening mee kunnen houden. Het was een historisch feit dat de scholen moesten sluiten. Het onderwijs staat nooit stil, je bent altijd aan het veranderen. Maar dat dat opeens in deze mate moest, had niemand kunnen bedenken. Ik ben gewoon ontzettend trots op alle collega’s, dat we de boel snel hebben omgegooid.”

Hoe hebben jullie gezorgd dat de kinderen toch gewoon onderwijs kregen?

,,ICT heeft daarin heel erg geholpen. De middelen waren er al, maar nu moesten we er meer en op een andere manier gebruik van maken. Vroeger gaf je aan een kind dat ziek was een pakketje mee, met taken die hij of zij moest maken. Nu kan een kind zelf kiezen wanneer hij of zij iets doet. Kinderen werkten tijdens het afstandsonderwijs veel meer in hun eigen tempo. Dat zorgde voor een grotere betrokkenheid.”

Dat klinkt positief, gaan jullie bepaalde dingen uit de coronaperiode behouden?

,,We hebben bekeken wat we willen loslaten, behouden en verder ontwikkelen. Dat er zo weinig oudercontact was, was heel moeilijk. Het fysieke gesprek vervangen was moeilijk, maar dat kan gelukkig veranderen. We willen niet honderd procent digitaal werken, want creatieve opdrachten en handschrift zijn heel belangrijk en dat valt dan weg. Wat wel behouden blijft, is de manier van werken. Dus het eigen tempo, het krijgen van uitleg één op één.”

Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?

,,Dubbel! Aan de ene kant gaan we verder op dezelfde voet. Aan de andere kant is er veel onzekerheid, bij ouders, leerkrachten maar ook bij kinderen. Wat gaat er gebeuren, doen we hier goed aan, dat zijn allemaal vragen die spelen. Dat is lastig. De afstand houden tot kinderen is bijvoorbeeld moeilijk. Als een kind valt, wil je die toch troosten. We zijn geëindigd met corona en we beginnen weer met corona. Het is een hele andere situatie dan andere jaren.”

Hoe gaat u als directeur om met die onzekerheden?

,,Met de leerkrachten praat ik er vooral veel over. Je zoekt oplossingen in simpele dingen, zoals tafels verder van de leerkracht zetten, bordjes met anderhalve meter erop wegzetten, looproutes hanteren. Voor ouders is het wat lastiger. Ook met hen ga ik het gesprek aan. Voor sommigen is het lastig om hun kind naar school te sturen, maar kinderen thuis houden is ook geen optie op de lange termijn. Daar moeten we een vorm in vinden.”

Welke maatregelen neemt u dit schooljaar?

,,Wat ik net vertelde, dus afstand, bordjes en looproutes. Leerkrachten moeten zoveel mogelijk thuiswerken, op dagen dat dat kan. Daarnaast kunnen zij eerder naar huis, om daar verder te werken. Normaal zijn zij van acht tot vijf op school, dat wordt korter. Vergaderen doen we zoveel mogelijk digitaal.”

Dat zijn best wat aanpassingen. Ziet de start van het schooljaar er daardoor ook anders uit?

,,Ja, het is allemaal wat kaler. Normaal hebben we de eerste dag een koffiemomentje met de ouders. Dat hebben we moeten cancellen. Ook hebben we door het jaar heen oudergroepsbezoeken, waarbij de ouders of broertjes, zusjes of opa’s en oma’s in de klas mogen komen. Dat kan ook niet doorgaan. Voor groep acht hebben wij op het Bastion altijd kamp aan het begin van het jaar. Het is nu sterk de vraag of dat door kan gaan.”

Heeft de persconferentie van vorige week nog invloed op jullie werk?

,,Er is weer een duidelijk signaal afgegeven dat we extra alert moeten zijn. Het was een duidelijke wake-up call. Dat betekent voor ons dat we bijvoorbeeld geen ouderavonden organiseren. Daar dachten we voor de persconferentie al wel over na. Maar dat is moeilijk nu. Ook houd ik er rekening mee dat ik minder invallers kan inschakelen, omdat je zo weinig mogelijk ‘nieuwe’ contacten wil leggen. Alleen in uiterste nood, als er niemand anders beschikbaar is, zetten we invallers in.”

Houdt u dit schooljaar rekening met een sluiting?

,,Dat zit ergens ver in het achterhoofd. Ik hoop dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus als kinderen terugkomen van vakantie uit een oranje gebied, moeten zij thuis blijven. Net als bij gezondheidsklachten. We moeten als maatschappij zorgen dat we dat kunnen voorkomen.”