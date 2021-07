Het regent oorkonden en speldjes bij Stichting Carnaval Zevenbergen: ‘Een blijk van waardering’

Grote kans dat je bij het Kullekesbal, de officieuze start van carnaval in Zevenbergen, Moniek van Berkel (46) rond ziet lopen. Zij gaat al meer dan tien jaar mee in de stichting. Eerst in de jury van het liedjesfestival, en nu als coördinator voor het Kullekesbal.



,,Ik vier altijd carnaval en vele handen maken licht werk. Zo ben ik een beetje gaan informeren om mee te helpen en is het balletje gaan rollen. Carnaval is voor mij dagenlang plezier maken, oude kennissen ontmoeten en even nergens aan denken.”



,,Een blijk van waardering is altijd leuk. Ik doe het met liefde en plezier en zou het zo overdoen. Carnaval is een soort verbroedering in Zevenbergen. We doen het allemaal voor elkaar en vind ik heel mooi.”