Het regent... complimenten over ophalen gft-afval in Moerdijk

Naar de oorzaak van deze omslag is het niet lang zoeken. Naar aanleiding van de klachten zijn dit jaar maatregelen genomen door het ophalen van gft-afval in de maanden juni, juli en augustus weer wekelijks in plaats van tweewekelijks te laten geschieden. Bovendien speelt mee dat de vorige zomer zich kenmerkte door extreme droogte en continue warmte, met als gevolg een snellere ontwikkeling van stank en maden, wat weer meer klachten met zich meebracht.

Kosten zijn een heikel punt

Het is nog niet gezegd dat het wekelijks gft ophalen in de zomer ook volgend jaar doorgang vindt. Het gaat om een pilot. De gemeenteraad beslist naar verwachting eind dit jaar of ze er in 2020 mee wordt doorgaat. Een heikel punt zijn namelijk de kosten. Als de wekelijkse gft-inzameling in de zomer permanent wordt, komt de verhoging neer op 45 euro.