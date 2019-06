Het Notenkrakers Zomerfestival, maar dan net even anders

Op de Noord- en de Zuidhaven staan normaal drie podia, maar daar wordt nu volop gebouwd. ,,In samenwerking met de horeca konden we alles verplaatsen. Er zijn podia op andere plekken gecreëerd en dat pakt verrassend goed uit'', legt Helmuth Stoop van de organisatie uit.



Zoals bij Dok13, waar het een drukte van belang is. Het publiek weet dit uithoekje zo goed te vinden, dat het een opgave blijkt de ingang van het restaurant te bereiken. ,,We wilden al een tijdje meedoen, dit jaar diende zich de mogelijkheid aan'', zegt Tulla van Tilborg van Dok13. ,,Volgend jaar willen we zeker weer meedoen'', voegt ze nog toe.