'Het maken van de juiste voeg is als het brouwen van bier'

'Een restauratie is geslaagd als je het verschil tussen voor en na niet kunt zien.'' Dat is het motto van architect en bouwtechnisch adviseur Robert Guinée. Een betere illustratie hiervan, dan de huidige opknapwerkzaamheden aan de Catharinakerk van de Hervormde Gemeente op de Markt van Zevenbergen, kan hij niet geven.

,,Kijk", zegt hij enthousiast terwijl hij tegen een muur aan de achterzijde van de hervormde kerk aanleunt, ,,deze en deze en die steen zijn er nieuw ingezet. Ziet u het verschil met de rest?"

Liefdevol

Zonder op een antwoord te wachten wrijft hij met zijn vingers liefdevol over de voegen. ,,Twee maanden heb ik naar de juiste voeg gezocht. Je mag gerust zeggen dat de samenstelling van een voegmortel een soort brouwproces is. Er zitten al snel minstens acht ingrediënten in."

Markiezenhof

Gek is hij van het restaureren van historische panden. Dat zat er al van jongs af aan in bij de Bergenaar. ,,Toen ik als jochie door Bergen op Zoom liep, waren ze in het stadscentrum bezig met de restauratie van stadspaleis Markiezenhof en de Gertrudiskerk. Op een goeie dag ben ik, misschien een tikkeltje brutaal, door het hek heen gestapt. 'Mag ik hier op de bouwplaats rondkijken?', vroeg ik. Dat mocht, als ik maar niet op de steigers klom. Daar op die bouwplaats heb ik ongelooflijk veel inspiratie opgedaan." Plus vanaf dat moment de zekerheid over wat zijn toekomst zou worden: die van restauratie-architect.

Carillon

Sinds 2009 is Guinée bij de grootscheepse opknapbeurt van de uit 1410 stammende en oorspronkelijk katholieke kerk in Zevenbergen betrokken; in de eerste jaren ging het om de voorbereiding en sinds deze zomer draait het om de uitvoering. ,,Daar wil ik ook bij zijn. Tussen de mensen staan, geen meneer zijn." Alles aan de buitenkant - haan, uurwerk, carillon, hek en metselwerk - wordt meegenomen. Ook het interieur komt nog aan de beurt, met onder meer schilderwerk en het 'hufterproof' maken van de glas-in-loodramen (zie pagina 1 van deze editie).

,,Dit is zo'n mooie klus! Jammer dat die nu in één keer gaat gebeuren, want dan moet ik nog nieuwe klussen vinden vóór mijn pensioen, ha ha." Cees Nelemans, kartrekker van de restauratie van een van de oudste monumenten van Zevenbergen, en koster Gerrit Ardon knikken glimlachend mee. ,,Het gaat om veel meer dan alleen een reguliere onderhoudsbeurt", zegt Nelemans. ,,We herstellen nu alles zoals het was vóór het bombardement in 1944. Vlak daarna is de kerk opgeknapt in alle haast. De kwaliteit was op dat moment ondergeschikt. Begrijpelijk. De haast van toen zijn we nu aan het herstellen."

Daar moet natuurlijk wel geld voor zijn; En dat heeft de hervormde kerk Zevenbergen, dankzij de verkoop in 2016 van het voormalig hervormde rusthuis de Westhoek op de Prins Bernardstraat. ,,De Hervormde Gemeente heeft 300.000 euro ingezameld, de rest - 600.000 euro - is een lening van Stichting Hervormd Rusthuis aan de kerk", legt Nelemans uit.

Goedkoper

Guinéé: ,,In al die tijd dat ik architect ben, en dat is al bijna twintig jaar, heb ik niet meegemaakt dat er zoveel privaat geld wordt gestoken in de restauratie van een kerk." En waarom fasegewijs restaureren als het niet hoeft? Sterker nog, zegt Nelemans: ,,Restauratie in één keer is zeker tienduizenden euro's goedkoper, hebben we uitgerekend."

Bruiloften

,,En de erediensten gaan gewoon door, hè", voegt de koster vrolijk toe. ,,Ja, dat is het mooie", vult Nelemans aan. ,,Bruiloften, uitvaarten: alles gaat door. Het werk wordt dan gewoon uit respect stilgelegd."

Of het wel de moeite is om zoveel tijd en geld te steken in een 'huis van God' dat - net als andere godshuizen - steeds minder kerkgangers heeft, is de vraag die volgens Nelemans en Ardon eigenlijk niet gesteld zou hoeven te worden. Ten eerste: het gaat om een monument. Ten tweede: er zitten elke zondag nog steeds tussen de honderdvijftig en tweehonderd mensen in de kerk.

,,We hebben nog best een levendige gemeente", vindt Ardon. ,,In andere gemeentes loopt het bezoek hard terug. Wat bij ons gebeurt, heb ik de aannemer horen zeggen, gebeurt nergens meer. Daar moeten we bijzonder trots op zijn."