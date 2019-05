‘Het Kasteeltje’ van Zevenbergen is weer een juweeltje

ZEVENBERGEN - Met drie bulderende kanonschoten, weliswaar hoorbaar vanuit moderne speakers en niet vanuit de originele kanonnen zelf die ervoor staan, is ‘Het Kasteeltje’ in Zevenbergen vrijdagmiddag feestelijk heropend.

Van buiten was het 149 jaar oude gebouw met monumentale status al redelijk in orde, van binnen is het helemaal in stijl opgeknapt.,

,,Wij zijn er trots op dat we dit gebouw, met zijn rijke en bijzondere historie, in oude luister hebben kunnen herstellen en een nieuwe toekomst hebben gegeven”, zegt directeur Dick Slingerland. Hij is directeur van Alphatron Security Automotive BV, een bedrijf dat wereldwijd zorgt voor beveiliging met camerasystemen in bussen, treinen en trams.

In juni 2018 kocht hij het pand om er een kantoor van te maken. ,,We geven het terug aan Zevenbergen", zegt hij. ,,Maar ook weer niet zo dat het een museum is geworden. Ik ben wel een zakenman, hè.” De aanschaf moet een lieve duit gekost hebben, maar een groot probleem was dat kennelijk niet: ,,Mijn bedrijf loopt als een tierelier. Beveiliging met camerasystemen is in.”

Het was gebouwd als Koetshuis

Het markante pand aan de Prins Hendrikstraat werd in 1870 gebouwd als koetshuis voor Villa Waterloo ernaast en kreeg in de volksmond al snel de bijnaam Het Kasteeltje vanwege de kasteelachtige kenmerken. Daarna is het in gebruik geweest voor verschillende doeleinden zoals brandweerkazerne, politiebureau, diverse restaurants en een makelaardij.

Toch een Rotterdammer

Om de historie van het gebouw te benadrukken, zijn overal oude foto's van Zevenbergen opgehangen. Behalve in één kamer, waar een modern schilderij van Feyenoord hangt. ,,Hij blijft een Rotterdammer", grinnikt medewerker Harry-Jan van den Biggelaar die samen met architect Marc Taks verantwoordelijk is voor de reorganisatie.

Voor de gein