‘Het is voor schandaal dat woonwagenbewoners Klundert zo lang moeten wachten’

Mankementen

Onder de maat

De kwestie draait om de renovatie die in februari 2016 door de gemeenteraad is toegezegd en waarvoor 1,5 miljoen euro is vrijgemaakt. Deze is op sommige delen nog steeds niet en op andere delen onder de maat uitgevoerd. Na renovatie zou het beheer van het centrum worden overgedragen aan het Eindhovense bedrijf Nijbod Consultancy, gespecialiseerd in beleid en beheer van woonwagenlocaties. Dat is dus nog steeds niet gebeurd. Waarom niet, is een van de vragen die het college te beantwoorden heeft. ,,Ik wil eerst de antwoorden afwachten om daar iets op te zeggen”, aldus het raadslid.