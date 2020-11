Het is stil met 11-11 in de gemeente Moerdijk

Vanuit Noordhoek meldt Jeroen Veeke blij te zijn met vier nieuwe leden voor de raad van Elf. "De huidige situatie maakt dat we niets kunnen organiseren, laten we ons gezond verstand gebruiken, begin volgend jaar kijken we wat er mogelijk is voor de jeugd", aldus Prins Jerommeke die zijn 11e jaar in gaat.

Geen prins

In Zevenbergschen Hoek is besloten dat er in 2021 geen prins komt, omdat het niet mogelijk is die op een leuke manier te presenteren. Ook in Klundert zijn geen activiteiten opgezet voor de Loerendonkers.

De Deurzetters in Standdaarbuiten willen 11-11 niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op Facebook is al een interview te zien met de nieuwe prins, maar daar wordt Zwammegat niet wijzer van. Woensdag om 23.11 wordt de naam middels een filmpje dat inhaakt op het motto duidelijk.

Voorzitter Bram Koomans van de Kleibatsers vertelt dat ook in Fijnaart men 11-11 aan zich voorbij laat gaan. “Je wilt als carnavalsorganisatie niet de regels overtreden.”

Liesbeth de Kroon van de Spieringkruiers, meldt dat de sauwelavond en bekendmaking van prins en gevolg niet doorgaan. Wel wil men in Moerdijk via Facebook in contact blijven met carnavalsvierders. Prins Johan Willem Fris 14e blijft nog een jaar, waarin hij waarschijnlijk niets te doen heeft.

Niets gepland

Stefan Schoneveld van Zeuvebultelaand geeft aan dat er 11 november - zowel fysiek als digitaal niets gepland staat. "Alle mogelijkheden om op een carnavaleske wijze iets met de Zeuvebultenaren te doen worden door coronamaatregelen teniet gedaan. Voor ons is het wachten tot we wel echt contact kunnen maken met carnavalsvierders", aldus de secretaris van SCZ.