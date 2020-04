Woonkwar­tier stopt met wachtlijs­ten voor specifieke woningen

1 april KLUNDERT/OUDENBOSCH - Dankzij bemiddeling van de stichting Klik voor Wonen zijn vorig jaar bijna 4500 woningzoekenden aan een nieuwe woning in West-Brabant geholpen. Dat is twintig procent van de 21.000 mensen op zoek naar een huis. Dat staat in het jaarverslag van de woonruimtebemiddelaar, waar meerdere wooncorporaties mee samenwerken.