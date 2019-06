Het gaat zonneparken voor de wind in West-Brabant

Zevenberg­se audicien Roland Zweers studeert af op oorsuizen

25 juni ZEVENBERGEN - Audicien Roland Zweers is niet alleen eigenaar van Zweers Hoortoestellen aan de Markt in Zevenbergen, hij is ook fotograaf. Donderdag studeert hij af aan de Fotovakschool in Amsterdam. Hiervoor maakte hij een drie portretten van klanten met tinnitus (oorsuizen).