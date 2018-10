Het carnaval in Klundert gaat er anders uit zien en dit is hoe

KLUNDERT - Het resultaat van de openbare vergadering van de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting (LAK) is het bestuur van de LAK niet tegen gevallen. "Er was een dertigtal aanwezig", zegt Walter van Hattum, secretaris van de LAK en oud-carnavalsprins van Loerendonck.

"We hebben een positief gevoel overgehouden aan de vergadering, maar onze stille hoop was dat mensen zich tijdens de vergadering spontaan zouden aanmelden om samen met ons het carnaval van Klundert te organiseren. En dat is niet gebeurd. Veel aanwezigen zitten in bouwclubs en hebben weinig tijd om daarnaast ook nog bezig te zijn met het organiseren van het carnaval. Daarom hebben we een organisatie van buiten de LAK aangetrokken. "We Touch Events" gaat samen met ons het 11-11- bal organiseren op zaterdag 9 november. Zij zijn gewend om evenementen te organiseren en ondersteunen ons. Het elf-elf-bal wordt gehouden in de grote zaal van de Niervaert. Op deze avond worden alleen de Jeugdraad en de Jeugdprins gepresenteerd. Met het presenteren van de grote raad wachten we tot het carnaval volgend jaar. Niet alleen het 11-11-bal gaat naar de Niervaert, maar we gaan alle carnavalsactiviteiten daar houden."

Wijziging optocht

De optocht van Loerendonck gaat volgend jaar ook een beetje anders worden dan voorgaande jaren. "We blijven natuurlijk wel in het centrum van Klundert, "zegt van Hattum. "Maar we vertrekken niet meer vanaf de Moye Keene maar vanaf appartementencomplex de Mauritshof aan de Prins Willemstraat. Van daaruit rijdt de carnavalsoptocht door het centrum van Klundert. Daarna gaat de optocht naar de Niervaert aan de Molenvliet. Daar vindt dan de prijsuitreiking plaatst. Ook het carnavalsontbijt op zondagochtend wordt daar gehouden, evenals de bals op maandag en dinsdag."

Het carnaval in Loerendonck gaat een andere tijd in. "We gaan naar een ander soort carnaval", zegt Van Hattum. "Het goede behouden we natuurlijk, zoals de bezoeken aan de scholen en de Sovak, maar we gaan kijken of we artiesten kunnen uitnodigen. Bijvoorbeeld een avond voor jeugd met een artiest en een avond of middag voor de wat oudere carnavalsvierder. Voor ieders wat wils."

Jeugd