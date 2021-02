Het Bolwerk moet Bult van Pars doen vergeten: ‘Ik hoop straks naar nieuw erfgoed te kunnen kijken’

Het terrein is afgegraven en gesaneerd en is bovendien al lang niet meer in het bezit van de familie Pars. Alle reden voor een nieuwe naam, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Eind vorig jaar hebben we er online een poll over gehouden. Er is bijna negentig keer gestemd. Het Bolwerk is het meeste gekozen. Vanaf nu spreken we dus niet meer over de Bult van Pars maar over Het Bolwerk.”