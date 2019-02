Het blijft goed toeven bij Bij Verhoeven in Zevenbergen

Dag muisarm, hallo tabletnek: deze fysiothera­peut behandelt de nieuwe pijntjes van deze tijd

10:02 WILLEMSTAD - Een paar keer per week gaat bij fysiotherapeute Barbara van Gelderen (36) om 5.30 uur de wekker af. Ze springt dan uit bed om haar dag vervolgens te beginnen met een flinke hardloopsessie. Want bewegen heeft ze nodig. Om haar hoofd leeg te maken, maar vooral omdat het zo ontzettend belangrijk is voor een goed en gezond functionerend lichaam.