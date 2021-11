Het 70-jarig jubileumfeestje is meteen het laatste voor de Zevenbergse Katholieke Vrouwen Beweging

In Zevenbergen was de KVB de eerste afdeling met een carnavalsavond voor vrouwen. Nog steeds bestaand onder de naam Ladies Night. Vanaf 1 januari 2009 – toen de provinciale KVB werd opgegeven – ging Zevenbergen zelfstandig door. ,,In ons programma stonden excursies naar fabrieken en bedrijven die vrouwenbewegingen in die tijd als de beste en goedkoopste reclame, met open armen ontvingen. Ook hebben we tuincentra, kerstmarkten en de huishoudbeurs bezocht”, meldt de voorzitter.



,,Het doet zeer om te stoppen, maar we hebben er alles aan gedaan het 70-jarig bestaan te halen en te vieren, maar nu is de koek op.” Op de slotavond zijn nog enkele leden gehuldigd, namelijk mevrouw Tielen en mevrouw Wevers (beiden 60 jaar lid), mevrouw Kooijman (40 jaar lid) en mevrouw Wagemakers (25 jaar bestuurslid).