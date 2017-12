Herstel 'broddelwerk' stadhuis Klundert loopt in de papieren

KLUNDERT - Het kost een kleine 3 ton om van het 'Holland Heineken House' in Klundert weer het befaamde monumentale stadhuis te maken. De herstelwerkzaamheden aan de glas-in-loodramen zijn niet goed gedaan en moeten daarom helemaal over.

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad. In combinatie met het plaatsen van achterzetbeglazing voor een goede isolatie komt het de gemeente Moerdijk op een rekening te staan van 286.000 euro. De aannemer die volgens wethouder Eef Schoneveld belabberd werk leverde en van het karwei werd afgehaald, heeft van de gemeente niks te vrezen. Van de 58.000 euro die dit bedrijf betaald kreeg, wordt niks terug geclaimd. ,,We hebben zelf ook steken laten vallen'', aldus Schoneveld.

Quote We hebben zelf ook steken laten vallen. Bij beter toezicht, hadden we eerder kunnen ingrijpen Wethouder Eef Schoneveld

Het onderhoudswerk aan het glas in lood werd begin dit jaar door de gemeente stilgelegd omdat het 'ondeugdelijk en niet correct' was gedaan. In de volksmond werd het stadhuis uit 1621 toen al het Holland Heineken House genoemd, omdat er een groene gloed van de raampjes kwam, veroorzaakt door plastic achterwandjes.

Na onderzoek door een erfgoeddeskundig bureau is het volgens Schoneveld klip en klaar dat de aannemer er weinig goeds van heeft gebakken. Vensters die niet goed in sponningen zijn geplaatst en schade aan kozijnen hebben veroorzaakt, historisch niet verantwoorde raamindelingen, onjuiste kleurschakeringen. ,,En er zijn bijvoorbeeld schroeven gebruikt die in 1600 helemaal nog niet bestonden'', zegt Schoneveld, die maar een conclusie kan trekken: ,,Broddelwerk.''

Trouwlocatie

Het werk moet daarom over. Het college stelt de gemeenteraad voor dan meteen ook isolatiemaatregelen zoals achterglas en tochtweringen te treffen voor het stadhuis, dat wordt verhuurd aan een scheepvaartkantoor en ook nog fungeert als trouwlocatie. ,,Een flinke investering. We doen dit met pijn in het hart, maar dit belangrijke monument kan er dan weer dertig, veertig jaar tegen.''

Het college stelt de raad ook voor geen juridische stappen te ondernemen tegen de aannemer die begin dit jaar van de klus is afgehaald. Ook de gemeente valt namelijk het nodige te verwijten. ,,Als we beter toezicht hadden gehouden, hadden we eerder kunnen ingrijpen.''

Rijksmonument

Omdat er bij het eruit halen van de beglazing veel monumentaal glas sneuvelde, was herstel met nieuw glas noodzakelijk. De gemeente verzuimde die klus ter toetsing voor te leggen aan de monumentencommissie. Dat had wel moeten gebeuren, want het stadhuis is een rijksmonument.

B en W achten de kans daarom groot dat een rechter het oordeel 'gedeelde schuld' zou vellen. ,,De inschatting is dat de schadevergoeding die we eventueel kunnen ontvangen niet zal opwegen tegen de juridische kosten, die we daar voor moeten maken''

'Vervelende kwestie'

Leo Mermans, directeur van het Bredase bedrijf Mermans Glas, zegt dat het karwei aan het stadhuis in Klundert is uitgedraaid op 'een heel vervelende kwestie'. Volgens hem zat het meteen tegen toen bleek dat veel monumentaal glas sneuvelde, dus niet kon worden hergebruikt en er nieuw glas moest komen. En dat in een oud gebouw waar geen raampje hetzelfde formaat heeft. ,,Normaal gesproken werk je aan de hand van een rapport waarin duidelijk staat aangegeven wat er moet gebeuren. Dat was er dus niet. Maar ik wil benadrukken dat alles wat we vervolgens hebben gedaan, in nauw overleg met de gemeente is gebeurd. Inclusief de plastic achterplaten.''

Mermans vindt het erg vervelend en onterecht dat Schoneveld rept over broddelwerk. ,,Broddelwerk? We zijn halverwege van het terrein afgeschopt en hebben het werk niet mogen afmaken. Pas daarna is er een rapport gemaakt over wat er eigenlijk moet gebeuren. De omgekeerde wereld!''

Quote Broddelwerk? We zijn halverwege van het terrein afgeschopt en hebben het werk niet mogen afmaken Leo Mermans, Mermans Glas

Mermans Glas bestaat al meer dan 125 jaar. ,,We hebben een goede naam hoog te houden.''