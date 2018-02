Herman Pleij in Zevenbergen, 'Wat is een echte Zevenbergenaar?'

Op de vraag aan het publiek of de echte Zevenbergenaar bestaat, kwam niet echt een antwoord. "Wat is een echte Zevenbergenaar," zei Pleij. "Dat is moeilijk vast te stellen."

Op humoristische wijze ging Pleij in op de verzuiling van Nederland. "Nergens in de wereld kennen ze dat. Je had katholieken, protestanten en die waren ook onderling weer verdeeld en je had de mensen die niets waren. Nu zijn we allemaal ontzuild. Ik logeerde vroeger bij mijn opoe, de moeder van mijn vader, en die kwam uit de Biblebelt. Op een zondag schoof ze de vitrage opzij en wees naar iemand die op straat liep en zei 'Kijk daar loopt een roomse'. Alsof het een buitenaards wezen was."