Herfstweer bezorgt haven in Zevenbergen alvast een flinke slok water

Uitdagingen voor bouwploeg

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om met trillingen de platen op de juiste hoogte te brengen of de ondergrond met water zachter te maken.

De stelling die aan Noordhaven in de richting van de provinciale weg damwandplanken de grond indrukt, is inmiddels halverwege. Aan de Zuidhaven boort een machine ondertussen 15 meter lange holle palen de grond in. Die zijn onderdeel van de ondersteuning van de damwand tussen de Brouwerstraat en de Nieuwe Kerkstraat.

Stand van zaken graafklus

De gemeente Moerdijk houdt donderdag 17 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis weer een informatiemarkt over het opengraven van de haven en de herinrichting van de Markt, die inmiddels ook in volle gang is. ,,Iedereen die de stand van zaken wil weten of vragen heeft over het project, kan daar terecht”, zegt Brummans.