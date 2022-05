Henk Franken (81) runt staalbedrijf als levenswerk: ‘Ik maakte indruk bij die mannen’

Rel in Moerdijkse politiek over plaatsver­van­ger burgemees­ter: 'Ik ben nog net niet ontploft’

ZEVENBERGEN - Heibel in de raadszaal van Moerdijk. Bert Schreuders (CU) is woest dat hij op het laatste moment is gepasseerd: niet langer hij maar Hans van Brenkelen (OM) vervangt burgemeester Aart-Jan Moerkerke bij diens afwezigheid. ,,Dit voelt als een dolk in mijn rug.”

18 mei