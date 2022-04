Helwijker ‘pislink’ over afhandeling klacht verzakte stoeptegel: ‘Dit is de bureaucratie ten top’

Het is zeker niet zo dat daar in de brandgang bij woningen aan de Koningin Emmastraat in Helwijk een fikse krater is ontstaan of dat er een sinkhole ligt. Het gaat om een verzakte tegel bij een kolk, niet meer dan dat. ,,Maar toch, zo’n gat is echt wel gevaarlijk”, zegt Den Hollander. ,,Als je daar instapt, kun je zomaar je been breken. En als je er met je fietswiel inrijdt, kun je zo over de kop slaan.”