Helpen van mensen met arbeidsbeperking aan baan in gemeente Moerdijk 'gaat als een speer’

ZEVENBERGEN - Het helpen van mensen met een arbeidsbeperking aan werk ‘gaat als een speer’ in de gemeente Moerdijk. ,,We zitten ruim boven het landelijk gemiddelde”, constateert wethouder Thomas Zwiers tevreden.

Werk vinden voor deze specifieke doelgroep is een verplichting voor gemeenten sinds de wet Banenafspraak in mei 2015 is ingevoerd. Deze wet schrijft voor dat er in 2025 125.000 extra banen gecreëerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is 'arbeidsbeperking'?

Onder arbeidsbeperking wordt verstaan een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking waardoor mensen niet het minimumloon kunnen verdienen.

Dertien personen extra

Voor de gemeente Moerdijk betekent dit dat eind 2025 tien baanafspraken moeten zijn gemaakt. Hiervoor is het programma Inclusief Moerdijk opgesteld dat deze banen moet realiseren door middel van werkervaring en begeleiding door een team specialisten. ,,Vanuit Inclusief Moerdijk geven we hier bovenop een extra impuls met dertien personen”, zegt Zwiers.

Hij verwijst hiermee naar acht personen met een tijdelijk contract, drie met uitzicht op een contract en twee met een vaste reguliere baan, één bij de gemeente Moerdijk zelf en één bij een andere werkgever.

Quote In deze gemeente is de kandidaat het uitgangs­punt, en niet de vacatures René van Liesdonk, Extern aanjager van Inclusief Moerdijk

Volgens de wethouder is het succes van Inclusief Moerdijk te danken aan een ‘ambitieuze, eigenwijze aanpak’. ,,In deze gemeente is de kandidaat het uitgangspunt, en niet de vacatures of werkplekken die ingevuld moeten worden”, legt René van Liesdonk als externe aanjager van het project uit.

Zwiers vult aan: ,,Het heeft natuurlijk geen enkele zin om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen als schoonmaker om maar te voldoen aan wat er wordt verwacht, terwijl we tegelijkertijd een van onze ingehuurde schoonmakers naar huis sturen.”

Quote Onderschat niet wat een baan kan betekenen voor mensen met een beperking Thomas Zwiers, Gemeente Moerdijk

,,Onderschat niet wat een baan kan betekenen voor mensen met een beperking die nu nog aan de kant zitten, terwijl ze juist zoveel kunnen”, merkt hij daarbij op. ,,Zo heb ik een paar jaar geleden Rob Pasman ontmoet op de banenmarkt in Zevenbergen. Nu is Rob via Inclusief Moerdijk bij ons met een glimlach aan het werk op de gemeentewerf in Klundert.”

