Helmi Huijbregts-Schiedon nieuwe informateur Moerdijk

Hij heeft een voorkeur voor een combinatie van de VVD met Onafhankelijk Moerdijk en Moerdijk Lokaal. Maar de liberalen vinden het te vroeg om nu al in zee te gaan met die twee partijen en het CDA te laten vallen. Daarom is nu een externe informateur aangetrokken.

Gedeelde ambities

Huijbregts is op dit moment lid van de Eerste Kamer, met als portefeuille binnenlands bestuur en bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is ze in het verleden burgemeester van Oosterhout geweest. ,,We denken dat ze genoeg ervaring heeft en als informateur goed in overleg kan gaan met de verschillende fracties'', zegt fractievoorzitter Danny Dingemans van de VVD.