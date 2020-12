Helft stemlokalen in gemeente Moerdijk afgekeurd, maar nieuwe al gevonden

Niet alleen moeten op 17 maart alle stemkantoren voorzien zijn van kuchschermen, gezichtsmaskers, reinigingsmiddelen en bewegwijzering, de gemeenten moet ook mobiele stembureaus inhuren ter vervanging van de stemlocaties die niét coronaproof te maken zijn.

Maar die moeten dan vervolgens ook allemaal voorzien worden van mobiele toiletten, generatoren én invalide-opgangen. Allemaal zaken die weer apart gehuurd moeten worden.

Quote We willen, letterlijk en figuurlijk, de drempels voor het stemproces verlagen Woordvoerder, Gemeente Moerdijk

,,We zijn er heel druk mee bezig", zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk. ,,Naast rekening houden met corona zijn de eisen rondom toegankelijkheid voor mensen met een beperking steeds belangrijker. We willen, letterlijk én figuurlijk, de drempels voor het stemproces verlagen.”

Grofweg helft stemlokalen afgekeurd

Na een schouw en toets van de gebruikelijke 22 stemlokalen, bleek grofweg de helft niet te voldoen.

Soms omdat er in gebouwen van zorginstellingen groepen kwetsbare mensen wonen, maar vaker omdat de ruimte waarin gestemd moet worden veel ruimer dient te zijn om de gewenste afstand tussen stemmers onderling en tussen de stembureauleden te kunnen handhaven.

Nu weer 22 stemlokalen

Inmiddels zijn er 11 andere stemlokalen gevonden. ,,Daarmee hebben we nu weer 22 stemlokalen. Daarvoor geldt dezelfde spreiding over de woonplaatsen zoals we gewend zijn en met een zo goed mogelijke geografische spreiding binnen de kernen.”

Behoefte aan nieuwe leden stembureaus

De locaties in de gemeente Moerdijk zijn dus geregeld, maar nog niet het aantal leden van het stembureau. Daar is nog behoefte aan, omdat er meer nodig zijn dan in vorige jaren.

Een van de redenen is dat de ‘Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19' eist dat het minimale aantal leden van een stembureau van drie naar vier leden moet gaan.

En in 2019 is de gemeente Moerdijk van één vaste bezetting per stembureau overgestapt naar twee ploegen die elkaar halverwege de dag aflossen. Dan is er nog een reserveclub nodig om uitval onder stembureauleden te ondervangen, bijvoorbeeld wanneer ze corona-klachten hebben.

200 mensen nodig

In totaal zijn tweehonderd mensen nodig om de lokalen te bemensen. ,,We hebben deze week de ‘huidige’ stembureauleden al benaderd of zij weer belangstelling hebben", zegt de woordvoerder. ,,En we gaan op zoek naar nieuwe stembureauleden. Ook doen we een extra beroep op de medewerkers van de gemeente Moerdijk om zitting te nemen op het stembureau.”

Interesse? Stuur een mailtje naar info@moerdijk.nl o.v.v. stembureauleden.