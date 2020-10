Helaas: ook geen carnavalsoptochten in Moerdijk

Liesbeth de Kroon van de Spieringkruiers in Moerdijk trad op als gastvrouw en maakte het verslag van de vergadering. ,,Ik vond het een constructieve bijeenkomst, die soepel en snel verlopen is. Naast alle huidige coronamaatregelen is het niet te voorspellen wat er eventueel nog aan regionale standpunten op ons afkomt.”



,,Het besluit om in alle kernen geen optocht te houden, is genomen nadat in Standdaarbuiten de Lichtjesoptocht afgeblazen was. Als er enkele tochten wel door zouden gaan, wil iedereen daar naartoe, wat weer veel verplaatsingen met zich meebrengt. Dat is niet wenselijk."