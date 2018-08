Heinenoordtunnel twee nachten dicht voor onderhoud

De tunnel richting Bergen op Zoom is op 23 augustus tussen 01.00 uur en 05.00 uur ’s nachts niet te gebruiken. Een nacht later is de tunnel naar Rotterdam dicht. Overdag kunnen automobilisten wel van de tunnel gebruik maken.

De werkzaamheden in de Heinenoordtunnel vallen volgens Rijkswaterstaat onder het ‘klein onderhoud’. Het is een voorloper voor de grote renovatie die de tunnel over vijf jaar te wachten staat. Dan moeten alle installaties in de beide tunnelbuizen worden vervangen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de constructie van de tunnel nog wel in orde is.