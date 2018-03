Heinenoordtunnel beschadigd door te hoge vrachtwagen

'Slim' dekzeil tegen ladingdiefstal getest in Moerdijk

12:00 ARDOOIE/MOERDIJK - In de strijd tegen ladingdiefstal worden ondoordringbare en ’slimme’ zeildoeken voor vrachtwagens ontwikkeld. Als dieven de dekzeilen toch proberen open te snijden, wordt dat gesignaleerd door een sensor en gaat een alarm af in de meldkamer. De nieuwe technieken worden de komende drie jaar getest in de havens van Moerdijk en Oostende.