Heijningse Petra doet mee aan landelijke campagne: ‘Zie je mij of zie je mijn psoriasis?’

Bestuurder scootmo­biel rijdt in water van Zevenberg­se haven

ZEVENBERGEN - Bij de Zuidhaven van Zevenbergen is donderdagochtend een man met zijn scootmobiel in het water gereden. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen van de rijder is niets bekendgemaakt.

28 oktober