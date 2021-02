Heijningse grasleverancier van Johan Cruijff ArenA krijgt nieuwe eigenaar, maar: ‘Dit bedrijf blijft mijn kindje’

Deze meiden rijden joekels van vrachtwa­gens: 'Als ik met mijn 1,65 uit mijn truck spring, staan ze altijd te kijken’

31 januari De chauffeur van nu hoeft geen tatoeages te hebben of ‘Met de vlam in de pijp’ uit het hoofd te kennen. Integendeel: het is steeds vaker een vrouw. Het aantal dames achter het stuur groeit. Al is het nog maar mondjesmaat. BN DeStem portretteert drie vrouwen die hun mannetje al staan in de transportwereld.