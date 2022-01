Heijningse duurzaamheidspionier Michaël Daamen (70) overleden

De Heijninger werd in november nog gehuldigd voor zijn tien jaar lange inzet voor Waterpoort: een netwerk waarin inwoners, ondernemers en overheid rond Volkerak en Zoommeer samenwerken om het poldergebied beter op de kaart te zetten.



Ook maakte hij zich op regionaal niveau hard voor duurzaamheid en de energietransitie. Zo stond hij aan de wieg van Energiek Moerdijk, de eerste particuliere energiecorporatie van Brabant. In die hoedanigheid nam hij het initiatief voor de Dorpsmolen langs de A16: omwonenden werden mede-eigenaar van het windmolenpark in hun buurt, zodat ze behalve in de lasten óók in de lusten deelden.



Voor Waterpoort-voorzitter en oud-wethouder Thomas Zwiers komt het overlijden van Daamen als een schok. ,,We gaan hem echt missen. Niet alleen vanwege de kennis, kunde en passie waarmee hij zich inzette voor Waterpoort, maar vooral ook als mens.”



Daamen laat een echtgenote, drie dochters en een kleindochter na.