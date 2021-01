Heijningen krijgt geluidscherm, maar veel lager dan gehoopt

HEIJNINGEN - Het eerste goede nieuws in 2021 voor de gemeente Moerdijk is binnen: Heijningen krijgt zijn geluidscherm. Rijkwaterstaat (RWS) heeft zelfs aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gevraagd om er topprioriteit van te maken.

De vraag naar geluidschermen langs de steeds drukkere A4 en A29 in Heijningen en Helwijk leeft al jaren. Op 3 februari 2020 kwam minister Cora van Nieuwenhuizen op uitnodiging van de werkgroep geluidsoverlast Heijningen en de gemeente Moerdijk zelf haar oor te luisteren leggen, tot aan een kinderslaapkamer op de Oude Heijningsedijk toe. ‘Hier kun je toch niet slapen?', liet ze zich ontvallen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht op 3 februari een bezoek aan Helwijk en Heijningen om zelf de geluidsoverlast van de A4/A29 te ervaren waar bewoners dagelijks tot in de slaapkamer overlast van ondervinden.

Ze zegde toe dat ze het dossier nader zou bekijken. ‘Ik wil geen valse hoop kweken. Ik wil eerst alles op een rijtje zetten. En vergeet niet: er zijn meer van dit soort plekken in dit land.”

Niet blij

Eind maart kwam de minister met een schriftelijke verklaring. Werkgroepvoorzitter Jasper Visser was daar niet blij mee: ,,Zoals ik al verwacht had leverde die geen positieve impuls op waar het hogere schermen betreft.”

‘Verbeterde’ berekening

Vanwege corona duurde het een poos voordat er weer enige vaart kwam in het proces. In juni kwam RWS met een ‘verbeterde’ berekening van de hoogte van de geluidschermen.

,,Die waren veel te laag naar ons oordeel”, vertelt Visser. RWS heeft nog één laatste herberekening gedaan en uiteindelijk kwam er een versie waar de werkgroep mee heeft ingestemd, zij het knarsetandend.

,,We staan met de rug tegen de muur", zegt Visser. ,,We wilden een scherm van 4 à 5 hoog. Dat is 1 meter geworden met hier en daar een verhoging. Maar ja, beter iets dan niets.”

Dossier naar ministerie

Het dossier ging vervolgens naar het ministerie om aldaar te worden getoetst en berekend. ,,Dat kon twee a drie maanden duren, kregen we te horen. In november heb ik weer gebeld. Binnen een week zouden we iets horen.”

,,Het is nu 2021 en we hebben nog steeds niets gehoord. Vorige maand hebben we dus maar weer een mail gestuurd.”

Positieve ontwikkelingen

Navraag vanuit de gemeente Moerdijk leert dat het bezoek van de minister wél wat heeft opgeleverd. ,,De ontwikkelingen wat betreft de geluidschermen bij Heijningen zijn op zich positief", legt een woordvoerder uit.

Prioriteit

,,Naar aanleiding van de mail van de werkgroep Heijningen afgelopen december heeft Rijkswaterstaat contact gezocht met het ministerie en gevraagd of het ministerie aan de A4 Heijningen prioriteit kan geven. Het wachten is nu op een reactie vanuit het ministerie.”

‘We willen resultaten zien’

Visser denkt er het zijne van. ,,We willen nu wel eens resultaten zien.”

Rijkswaterstaat zegt te begrijpen dat de bewoners zo snel mogelijk een oplossing willen. ,,We zijn ermee bezig. We staan in nauw contact met de gemeente en de werkgroep.”

,, Het rapport met de berekeningen van de schermen wordt getoetst bij het ministerie. Rijkswaterstaat zal zodra dit is afgerond de gemeente en de werkgroep direct informeren.”