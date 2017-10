Heijningen kan kiezen uit afvalpakketten

HEIJNINGEN - Inwoners van het buitengebied in Heijningen hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin zij een keuze krijgen over het inzamelen van afval.

In het standaardpakket dat wordt aangeboden, zitten drie afvalcontainers van elk 240 liter: één met een groene deksel voor gtf-afval, één met een oranje deksel voor plastic verpakkingen en drankenkartons en één met een grijs deksel voor restafval. De papiercontainer die veel mensen al hebben, blijft.

Het standaardpakket kan worden aangepast. Zo kan er worden gekozen voor een kleinere gft-container van 140 of zelfs 25 liter. Ook is er de mogelijkheid om het aantal gft-bakken juist met één of twee kliko's van 240 liter uit te breiden. De gft-bakken worden één keer per twee weken geleegd.

Extra bak

Bij de containers voor plastic verpakkingen & drankenkartons is er ook de keuze uit een kleinere container van 140 liter of voor het behoud van de plastic inzamelzakken van 60 liter. Ook kan er een extra bak worden aangevraagd. De bakken of zakken worden één keer per twee weken opgehaald.

Naast de containers krijgen bewoners van het buitengebied of een gebied met weinig huizen een pasje voor toegang tot twee ondergrondse containers in de nabijgelegen kern. Het restafval mag daar gedumpt worden als de containers aan huis te klein zijn.

Inwoners moeten hun keuze voor 18 oktober doorgegeven middels de inlogcodes in de brief. De gemeente geeft aan dat, wanneer de gemaakte keus toch niet bevalt, er over een half jaar de mogelijkheid is om te wisselen. Na 18 oktober volgt er meer informatie over de containers en het pasje.