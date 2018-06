Heerlijk uitleven tijdens Buitenspeeldag

KLUNDERT - In verschillende kernen in de regio werd woensdag de Nationale Buitenspeeldag gehouden. Zo ook in de gemeente Moerdijk.

In Noordhoek konden de kinderen zich heerlijk uitleven op de Vlasaard waar de Stichting Dorpsactiviteiten voor allerlei spelletjes had gezorgd. De Moerdijkse kinderen konden in de Margrietstraat in het dorp lekker op straat spelen.

In Klundert had de speeltuin van buurtvereniging Het Westerkwartier haar deuren opengezet voor alle kinderen van Klundert. Normaal moet er entree worden betaald door de kinderen die geen lid zijn van Het Westerkwartier, maar woensdagmiddag was alles gratis.

Springkussen

Een groot springkussen, speciaal voor deze gelegenheid in de speeltuin gezet door hovenier Machiel Crielaard, was de grootste trekpleister van de middag. Je kunt natuurlijk springen in een springkussen, dat deden de kleinere kinderen. Maar lekker chillen in een springkussen gaat ook. Dat vonden tenminste de wat grotere kinderen.

Maar er was veel meer te doen op deze Nationale Buitenspeeldag in Klundert. Een zandbak voor de allerkleinste, een mallemolen, een huisjes met glijbaan, schommels en een wip. En terwijl de kinderen zich heerlijk uitleefden op alle speeltoestellen, genoten de moeders, opa's en oma's van het aangename weer.