Heemtuin Standdaarbuiten geopend: ‘De tuin moet nog bijna helemaal worden aangelegd’

De heemtuin, gelegen naast Heemhuis d’Ouwe School aan de Timberwolfstraat in Standdaarbuiten, is nog in ontwikkeling. ,,De tuin moet nog bijna helemaal worden aangelegd, " zegt voorzitter Antoon Koenraadt van de Heemkundekring.

Quote We zijn nog op zoek naar de meekrap­plant. Dat is een oude plant die vroeger veel voorkwam, maar we kunnen hem nergens vinden. Antoon Koenraadt, heemkundekring

Meekrapplant

,,We gaan er oude plantensoorten planten, en bloemen waar bijen op af komen. Maar ook oude aardappelgewassen, akkerbloemzaad en er komen vergeten groenten in de staan. We zijn nog op zoek naar de meekrapplant. Dat is een oude plant die vroeger veel voorkwam, maar we kunnen hem nergens vinden. Dus als iemand dat wel weet, horen we dat graag.“

Trots wijst Koenraadt op een oud hek dat een stukje van de tuin omsluit. ,,Dat hek komt van een boerderij hier op Standdaarbuiten, daar zijn we heel blij mee."

Quote De mensen die nu op de boerderij wonen hebben niets met de steen. Daarom is besloten om hem daar weg te halen. Antoon Koenraadt, heemkundekring

Gedenksteen

De gedenksteen uit 1836 komt van Meestoof de Ster in Standdaarbuiten. Op de steen staan de namen van de boeren van wie de meekrapstoof was. Hij lag jarenlang bij de boerderij van de familie Claasen aan de Eerste Kruisweg in Standdaarbuiten. Nadat het laatste lid van de familie Claasen in 2016 de boerderij had verlaten, bleef de steen daar liggen. ,,De mensen die nu op de boerderij wonen hebben niets met de steen," zegt Koenraadt. ,,Daarom is besloten om hem daar weg te halen."

Claassen: ,,Onze zoon heeft tot 2016 op de boerderij gewoond. Daarna is hij naar Canada verhuisd. Hij (de gedenksteen, red.) heeft altijd bij ons voor de deur gelegen. Daar zijn heel wat voetstappen overheen gegaan. Want er hebben drie generaties Claasen gewoond."

Bijenhotel