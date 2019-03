Heel Moerdijk in de ban van The Passion

In Klundert start op donderdag 11 april het muzikale evenement in De Stad Klundert. Drie avonden achtereen staat een speciaal in het leven geroepen projectkoor op het podium voor hun uitvoering van The Passion. Muziekvereniging Determinato tekent voor de organisatie. ,,Onze uitvoering heet Passie en is geschreven door een van onze saxofonisten, Thijs van den Berge'', zegt een trotse voorzitter René van Tilborgh. ,,Patrick Vreeswijk, toevallig ook saxofonist, heeft speciaal voor de Passie zelf een paar nummers geschreven die door een aantal solisten gezongen worden. Dat is uniek natuurlijk.‘’



Zijn vrouw Anjo valt hem bij: ,,En het feit dat Klundert als vestingstad een heel grote rol speelt tijdens de voorstelling is bijzonder.'' Hoe? ,,Dat verklappen we echt niet!''