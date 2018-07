Heel Klundert glundert

Het initiatief voor deze bijzonder geslaagde happening komt van Eeterij Kelian aan de Brugstraat. Kees en Lilian de Ron kwamen pas drie weken geleden op het idee. Kees nam contact op met Determinato. En zo ging het rollen. Kees: ,,Je moet dit zien als een try-out voor volgend jaar. Dan willen we met nog meer verenigingen het nog grootser maken. Het is erg leuk om zo'n zomerconcert te houden aan het begin van de vakantie."

De sfeer zit er goed in. Er wordt volop geklapt door de ruim tweehonderd bezoekers. ,,We gaan het binnenkort evalueren. En uiteraard zijn we zeer tevreden met het weer van vanavond. Dat is een lot uit de loterij. Het is erg gezellig hier bij ons in Klundert," glundert Kees. Maar eigenlijk glundert heel Klundert.