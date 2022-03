Hebben schooltjes in Langeweg en Heijningen tóch toekomst? ‘Laat externe accountant ernaar kijken’

Om zo’n onafhankelijke beoordeling vragen de PvdA, D66, ChristenUnie, Moerdijk Lokaal, BBM/BBB en Fractie Schreuders. ,,We willen inzicht in de financiële tekorten en onderbouwing van het voorstel over wat er nodig is om de scholen alsnog open te houden”, schrijft PvdA-fractievoorzitter Mieke Pistorius namens de zes partijen aan het college van burgemeester en wethouders.

Protestacties

Het mogelijke verdwijnen van de basisscholen - in Heijningen gaat het om sluiting, in Langeweg om een fusie met een andere school - houdt de gemoederen danig bezig. Het leidde al tot diverse protestacties.

De voltallige raad nam begin februari een motie aan over het behoud van basisscholen in kleine kernen. Het college kreeg onder meer de opdracht om aan De Waarden, de stichting die het bestuur vormt van de Mariaschool in Langeweg en Het Kompas in Heijningen, te vragen wat nodig is om de scholen open te houden en daar een financiële onderbouwing bij te leveren.

Al stappen gezet?

Zijn daar inmiddels verdere stappen in gezet, wil Pistorius weten. ,,We zijn benieuwd naar het verloop van de gesprekken.”

Quote Na het aannemen van de motie door de gemeente­raad, hebben we alles nog een keer verstrekt Grada Huis, woordvoerder De Waarden Grada Huis, woordvoerder van De Waarden, zegt dat de gemeente Moerdijk al lang en breed over de gevraagde informatie beschikt. ,,Na het aannemen van de motie door de gemeenteraad, hebben we alles nog een keer verstrekt.”

Jaarlijks 2 ton erbij

Huis zei eerder dit jaar in BN DeStem dat Het Kompas jaarlijks 2 ton extra ontvangt om open te kunnen blijven en de Mariaschool in Langeweg 176.000 euro. Dat geld wordt door de andere scholen van de stichting opgebracht. Beide scholen hebben in de ogen van De Waarden te weinig leerlingen om te kunnen blijven voortbestaan.