Heb jij het allerlekkerste vegan recept? Laat het ons weten

Vlees, vis, zuivel, eieren, honing... allemaal producten die bij veganist niet in huis komen. Wat eet je dan nog wel, is een veelgestelde vraag. Dat veganistische gerechten lekker kunnen zijn, is niet altijd even bekend. Maar misschien heb jij een diervriendelijk recept waarvan zelfs de grootste vleesliefhebber zou smullen.

Welke diervriendelijk gerecht is zo goed, dat iedereen het zou lusten? Heb jij het recept in handen van een veganistisch tussendoortje waarvan je gaat watertanden? Op 1 november is het World Vegan Day. Diervriendelijke recepten: wij zijn reuze benieuwd wat er allemaal mogelijk is en willen er alles over weten.