Heb jij een alcoholprobleem? AA biedt nu ook hulp in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Mensen in Zevenbergen en omgeving die van hun alcoholverslaving af willen of moeite hebben om nuchter te blijven, kunnen vanaf 6 oktober in Zevenbergen terecht op bijeenkomsten van de AA, Anonieme Alcoholisten.

Het initiatief voor deze nieuwe groep komt van Ad (73), die in zijn woonplaats Wouwse Plantage is begonnen met bijeenkomsten voor lotgenoten. In Sint Willebrord is ook een AA, en nu komt daar in deze regio dus Zevenbergen bij.

,,Tot nu toe kwamen mensen uit Zevenbergen en omgeving naar Willebrord. De belangstelling is zo groot dat ik daar een zelfstandige groep ga beginnen. Iedereen die nuchter wil blijven of worden, is welkom.”

De AA is een wereldwijde organisatie met ongeveer 2 miljoen leden, waarvan 10.000 in Nederland. Doel van de bijenkomsten is ‘ervaring, kracht en hoop met elkaar te delen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme’.

Geen druppel meer

Vanwege de eerste A wil Ad zijn achternaam ook niet prijsgeven, al heeft hij sinds zijn 49ste geen druppel meer gedronken. ,,Ik gun iedereen een leven zonder alcohol. Mijn leven is zo veel beter geworden sinds ik niet meer drink.”

De AA-bijeenkomsten zijn elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in het Bartolomeushuis. Markt 19A in Zevenbergen. Meer info: 06 484 61 265 of 06 465 84 744 , www.aa-nederland.nl.