Heb je een probleem? Ga naar Huiskamer van Zevenbergen

Zo’n sfeertje is het elke donderdag op de vrije inlooptijden van 11.00 uur tot 14.00 uur in De Kristal aan de Kristallaan. Niets bijzonders, zou je zeggen. Een lange tafel waar een stuk of veertien mensen aan zitten, oud en jong en man en vrouw, van wie de meesten elkaar kennen. En maar praten met elkaar.

Toch is het wél bijzonder, want hier worden ook problemen opgelost, al is dat vaak buiten de open Huiskamertijden om. Het systeem is simpel: een groep vrijwilligers zit klaar om mensen te helpen die de weg naar de Huiskamer hebben weten te vinden. Geeft niet waar ze mee zitten.

Quote Het prettige van de Huiskamer is: je mag hier kwetsbaar zijn Ad Hulten, Moerdijk

Ad Hulten uit Moerdijk voelt zich hier zichtbaar thuis. De Huiskamer is voor hem een warm nest. ,,Ik kom hier regelmatig, ja. In 2017 heb ik een slechte periode gehad. Ik raakte best geïsoleerd en eenzaam. Een vriend zei toen tegen me: ‘Je moet eens naar de Huiskamer gaan.’

‘Als ik wil janken, dan kan dat gewoon’

Sindsdien gaat het beter met hem, vindt hij. ,,Ik ben nog steeds onderweg, dat wel. Maar wat het prettige is van de Huiskamer: hier zijn allemaal mensen met levenservaring; je mag hier kwetsbaar zijn. Dat mis ik in de normale maatschappij. En het is echt niet zo dat ik hier elke week loop te janken, maar als ik dat wil, dan kan ik dat gewoon."

Quote Ik doe nu een heleboel vrijwilli­gers­werk. Als ze me bellen, dan kom ik Gidi Leijs, Zevenbergen, Vrijwilliger Huiskamer van Zevenbergen

Misschien wel de grootste levende reclamezuil van de Huiskamer is vrijwilliger Gidi Leijs uit Zevenbergen. Met een grote smile op zijn gezicht vertelt hij zijn verhaal. ,,Ik ben ondernemer geweest en toen ziek geworden. Na vier jaar was ik beter. Ik dacht: ga ik nou terug, weer mijn bedrijf oppakken, of niet? Ik koos voor het laatste. Ik doe nou een heleboel vrijwilligerswerk. Als ze me bellen, kom ik.”

Fantastisch

Hij geeft een voorbeeld. ,,Gisteren belt er iemand: vader en moeder overleden. Het huis moet leeg geruimd. Sta ik nog diezelfde dag de vloerbedekking in stukken te snijden. Zulke dingen, dat is toch fantastisch? Ik vind dit echt een verrijking van mijn leven. Ik leef intenser.”

Alleen zijn vrouw, mompelt hij grinnikend, moet er nog aan wennen. ,,Ik ben te weinig thuis. O jee, ik had allang thuis moeten zijn voor de lunch. Tot ziens!” En weg is hij.

Quote Kijk nu eens: het loopt. Dat komt ook, denk ik, omdat wij er voor iedereen zijn Peter Geleijns, , voorzitter Huiskamer van Zevenbergen

Peter Geleijns straalt van voet tot kruin. Dit is wat hij wilde, vijf jaar geleden, samen met Jeff Dalderop. ,,We zaten hier met z'n tweeën, te wachten op mensen die onze hulp konden gebruiken. En kijk nu eens. Het loopt. Dat komt ook, denk ik, omdat wij er voor iedereen zijn.”

Er kan nog veel meer

Er is een Repair Café bij gekomen, de schuldhulpverlening heeft een kamer in de Kristal, de sociale raadslieden zijn erbij gekomen. Geleijns, tevens raadslid van Onafhankelijk Moerdijk, droomt op verzoek een eind weg. ,,Er kan nog veel meer hier. Dat is ook mijn missie. Er zijn zoveel mensen die hulp kunnen gebruiken. Die mensen moeten alleen de weg naar ons vinden.”