HCZ wil rond tafel met Sport 7 over contract

Voorzitter hockeyclub HCZ ‘teleurgesteld’ over uitspraak rechter

,,Ik vind de uitspraak teleurstellend in de zin dat de rechter nogal eenzijdig gekeken heeft naar het conflict en vooral op het proces van opzegging heeft gelet. Op onze inhoudelijke klachten richting Sport 7 gaat hij niet in, we hebben niet de indruk dat hij precies weet wat in het contract staat. Maar we leggen ons uiteraard neer bij de uitspraak.”

HCZ: ‘Jumbo kwam pas in beeld nadat contract met Sport 7 was opgezegd’

Volgens Govaart betekent dat dat HCZ met Sport 7 en NOOR Sportswear gaat praten over onder meer de prijs van de wedstrijdtenues en de inrichting van de hockeyhoek in de winkel. ,,Financieel betekent het voor ons niet zo veel. Dat we zouden overstappen naar Jumbo was nooit de opzet. Die kwam pas in beeld nadat we het contract met Sport 7 hadden opgezegd en geen retailer meer hadden. Wat betreft sportkleding is de keus in Zevenbergen erg beperkt.”