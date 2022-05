Havenbedrijf Moerdijk wijst nog eens op bestaan van leefbaarheidspotje: ‘Er zit nog steeds heel veel geld in’

MOERDIJK - Geld is het probleem niet, de bekendheid blijkbaar wel. De geldpot die het Havenbedrijf Moerdijk er op nahoudt om maatschappelijke en culturele projecten in de omgeving te steunen, wordt te weinig aangesproken.

,,Er zit nog steeds heel veel geld in en dat is niet de bedoeling”, zegt een woordvoerder van het havenbedrijf. ,,Wij willen mensen en verenigingen stimuleren om aanvragen te doen en projecten bij ons voor te dragen.”

Quote Wij willen mensen en verenigin­gen stimuleren om aanvragen te doen en projecten bij ons voor te dragen woordvoerder Havenbedrijf Moerdijk Port of Moerdijk stopt jaarlijks een deel van de winst in een zogeheten vitaliteitsregeling. Die is bedoeld om maatschappelijke initiatieven en leefbaarheidsprojecten in de regio te ondersteunen. De regeling vormde een harde eis van de gemeenteraad van Moerdijk voor de verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk per 1 januari 2017. Het gaat om maximale storting van 150.000 euro per jaar.

Coronacrisis

Ook in de beginjaren was het bestaan van de regeling te weinig bekend. In 2018 werd gekozen voor een versoepeling, onder meer om evenementen meer kans te geven om ondersteuning te krijgen. De afgelopen jaren kon door de coronacrisis weinig worden georganiseerd en is de pot ook minder aangesproken. ,,Nu er weer meer activiteiten van de grond komen, kan het geen kwaad om organisaties nog eens op de regeling wijzen. Ook via de Omgevingstafel en de gebiedstafels hopen we er meer bekendheid voor te bewerkstelligen.”

Meer vitaliteit

Het havenbedrijf hoopt met de financiële steun de omgeving van het haven- en industrieterrein meer vitaliteit te geven. Er is mede een dekkend AED-netwerk in de gemeente mee gerealiseerd. Ook het Natuurlab op Fort Sabina en de Dikke Banden Race in Standdaarbuiten bijvoorbeeld hebben op bijdragen mogen rekenen. ,,We hopen met de regeling een zo breed mogelijk publiek te bereiken.”

Het verlenen van steun is wel aan allerlei voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om een organisatie of instelling zonder winstoogmerk en om een initiatief dat voor iedereen toegankelijk is. ,,Reguliere verenigingsactiviteiten die alleen voor leden zijn, vallen dus niet binnen de regeling.”