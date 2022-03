Havenbedrijf Moerdijk krijgt bijzonder keurmerk voor ontwikkeling LPM

Het gaat om het zogeheten BREEAM-kwaliteitscertificaat (niveau good) dat landelijk wordt vergeven voor duurzaam gebouwde omgevingen.

Dat Port of Moerdijk het keurmerk krijgt is te danken aan de wijze waarop bij LPM wordt aangekeken tegen energiegebruik, waterkwaliteit, de waterbalans en het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Daarnaast is besloten geen gasaansluiting te realiseren waardoor er ook ‘gasloos’ wordt gebouwd.

Het Havenbedrijf heeft de aanvraag voor het kwaliteitscertificaat in oktober vorig jaar ingediend. Met het predicaat ‘goed’ neemt Port of Moerdijk nog geen genoegen. ‘Het Havenbedrijf legt de lat hoger en heeft het doel verder te werken aan het behalen van het niveau Very Good’, zo valt te lezen in een persbericht.

Regio aantrekkelijker

,,Als havenbedrijf zijn we van mening dat groei alleen verantwoord kan plaatsvinden als sprake is van verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein”, licht havendirecteur Ferdinand van den Oever toe. ,,Duurzaamheid versterkt niet alleen de concurrentiepositie, maar zorgt er ook voor dat de regio aantrekkelijker wordt om er te wonen, te recreëren en te werken.”

Hij gaat verder: ,,Om deze reden hebben we om een voorbeeld te stellen ons kantoor opnieuw gecertificeerd en hebben we als eerste industriecomplex in Nederland het keurmerk ‘BREEAM Very Good In Use’ verkregen voor het hele huidige terrein. In deze lijn past het dat we ook het nieuwe logistieke park duurzaam ontwikkelen.”