Haven Zevenbergen: open graven of niet? Dit vinden een voor- en tegenstander

Te lang is er niks gebeurd in het Zevenbergse centrum, vindt hij. Meer sfeer is goed voor de lokale middenstand, ook de komst van een extra supermarkt als onderdeel van het omvangrijke Centrumplan, juicht Santbergen daarom toe. Want het trekt mensen naar het centrum. ,,De haven kost veel geld, maar het grootste deel komt niet van de gemeente, maar van andere partijen. De gemeente betaalt de herinrichting en dat is iets dat sowieso had moeten gebeuren. En dat het nu meer kost, is niet vreemd. De kosten zijn gestegen en trouwens, welk infrastructureel werk in ons land blijft wel binnen het budget?”