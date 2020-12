Haven Zevenbergen ineens heel snel vol: ‘Misschien vrijdag al klaar’

videoZEVENBERGEN - Zo langzaam als het sinds afgelopen vrijdag ging, zo snel en toch beheerst gaat het nu. Stromend water, in de haven van Zevenbergen, sinds donderdagochtend. Met een beetje mazzel is de haven vrijdag zelfs al helemaal vol.

Dat is razendsnel, erkent een woordvoerder van de gemeente Moerdijk. ,,Er is donderdag al 1,70 meter water in gegaan. Vrijdag, 18 december, komt daar - als alles volgens planning loopt - nog zo’n 40 centimeter bij, als we de duiker onder de N285 open zetten. Dan is het waterpeil tussen de 2 en 2,25 meter, de definitieve stand.”

Aannemerscombinatie Strukton/Civiel Zuid-Van den Herik heeft het vulwerk donderdagochtend hervat. ,,Het sijpelt niet meer, het stróómt", aldus een van de eerste ooggetuigen. Andere inwoners reageerden ook meteen enthousiast. ,,Nú is het pas een haven!", juicht Zevenbergenaar Piet van Beers.

Symbolisch

Spoot de brandweer een week geleden nog symbolisch 1 miljoen liter water de haven in, 5 procent van wat er in moet komen, daarna viel het droog - op regenbuien na. Niet de bedoeling. Een complicatie bij de nieuwe stuw verhinderde dat het peil meer dan slechts enkele centimeters steeg. Een grote teleurstelling voor de vele bezoekers die toch waren komen kijken naar wat hét moment had moeten worden.

Volledig scherm Burgemeester Jac Klijs heeft vrijdag net de openingshandeling verricht door een van de twee brandweerslangen aan te zetten. Het water gaat naar de haven van Zevenbergen. © Annelies Vlaanderen

Gecontroleerd

De aannemer heeft intussen maatregelen genomen om de stuw te beschermen, zodat het inlaten veilig en gecontroleerd kan plaatsvinden. Woensdag zijn diverse tests gedaan in aanwezigheid van het waterschap Brabantse Delta, dat de stuw in beheer krijgt.

,,Ik was tegen het plan om weer water in de haven te laten stromen, maar daar kom ik op terug", bekent Jos Smits die donderdagmiddag het gebeuren gadeslaat. ,,Nu wordt het tijd dat iemand waterfietsen gaat verhuren.”

Volledig scherm Havenmeester Leo Soeteman. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Speciaal voor dit moment is voormalig havenmeester Leo Soeteman zelfs teruggekomen. ,,Ik was ingelicht. Ik wilde dit meemaken. Ik heb hier twee jaar gewerkt. Dit is de de slagroom op de taart. Voor mijn gevoel is het nu af.”

Burgemeester Jac Klijs heeft donderdagavond ook met eigen ogen het water de haven zien binnenstromen. Hij blikt terug: ,,Dit project begon met veel critici, van binnen en buiten Zevenbergen. En inderdaad, het was vroeger ook een rattenverzamelingsplaats, een open riool. Dat gaat niet meer gebeuren. Zevenbergen gaat er echt op vooruit.”

Over het deze week gevoerde overleg met de aannemerscombinatie, die hier en daar wat extra kosten nog vergoed wil zien, kan en wil hij kort zijn. ,,Dat loopt. Ik zit er relaxt in, want het ziet ernaar uit dat we eruit komen.”

Bouwhekken

Zodra een veilig peil is bereikt, verwijdert de aannemer het merendeel van de bouwhekken. Op locaties waar nog wordt gewerkt, zoals bij de grote trap aan de Markt, blijft de omheining nog een tijdje staan. In het eerste kwartaal van 2021 rondt de aannemerscombinatie nog enkele werkzaamheden af.