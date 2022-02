Haven Zevenbergen doortrekken kost nog eens 30 miljoen: ‘De droom blijft, maar het zit er nu niet in’

Elektri­sche laadpaal rukt op, minder parkeer­plaat­sen voor benzineauto’s

De gemeente Roosendaal krijgt regelmatig aanvragen voor elektrische laadpalen en ook Rucphen, Moerdijk, Woensdrecht Halderberge, Steenbergen en Etten-Leur merken dat er behoefte is aan meer laadpalen. Alleen Bergen op Zoom denkt voldoende laadpunten in de gemeente te hebben. Alle gemeenten geven aan dat de elektrische laadplaatsen geen extra parkeerplaatsen zijn, maar in plaats komen van de ‘gewone’ parkeerplaats.

