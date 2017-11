Haven Moerdijk decor natuurfilm De Nieuwe Wildernis 2

MOERDIJK - Volgepakte containerschepen, ronkende vrachtwagens en rokende schoorstenen. Natuur is niet het eerste wat in je opkomt als je aan de haven van Moerdijk denkt. Toch vormt het industrieterrein het decor van de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis 2 - Wild Port of Europe.

Ook in de Rotterdamse haven worden opnames gemaakt voor de opvolger van de meest succesvolle Nederlandse natuurfilm tot nu toe: De Nieuwe Wildernis uit 2013, gemaakt in onder meer de Oostvaardersplassen. Winnaar van Gouden Kalf voor beste film, maar liefst 700.000 bioscoopbezoekers.

Zware industrie

De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe moet in 2020 uitkomen en het verhaal vertellen van 'onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa'. ,,Het speelt zich af binnen twee werelden die onverenigbaar lijken: die van zware industrie en transport aan de ene kant en de natuur aan de andere kant'', zegt Ignas van Schaick van EMS FILMS.

De opnames moeten in het voorjaar beginnen. ,,We willen verschillende dieren, zoals vossen, meeuwen en vleermuizen in de vier seizoenen volgen. Ook onderwater zullen opnames worden gemaakt.''

Momenteel wordt in de twee havens naar opnamelocaties gezocht. ,,In Moerdijk hebben we gesproken met het Havenbedrijf en Shell. De reacties zijn enthousiast, in Rotterdam ook trouwens. We hebben onder meer het plan om vaste camera's de meeuwenkolonie te volgen op de Sassenplaat, het eiland in het Hollandsch Diep bij Shell.''

Juiste balans

Directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk zegt van harte medewerking te verlenen aan de film. ,,We streven naar de juiste balans tussen 'people, planet en profit'. Groei van de haven gaat altijd hand in hand met investeringen in leefbaarheid en natuur. De Nieuwe Wildernis II laat zien dat de aandacht die wij besteden aan onze flora en fauna effect heeft. Natuur en industrie gaan hier heel goed samen.”