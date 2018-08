Haven in Moerdijk ziet af van oefenen met het oog op gevolgen van Brexit

MOERDIJK - Havenbedrijf Moerdijk gaat niet oefenen om zich te wapenen tegen de gevolgen van het vertrek van het Verenigd koninkrijk uit de Europese Unie. Grote broer Port of Rotterdam liet eerder weten zo'n dag in het najaar wél te houden.

De Rotterdammers willen op die oefendag precies zo werken zoals het na 29 maart de praktijk van alle dag zal zijn. Voor havenbedrijven met klanten die zaken doen met Groot-Brittannië staat er nogal wat te veranderen als de Engelsen niet langer bij de EU horen.

Wachttijden

Dan verandert er van alles op het gebied van vrij verkeer van goederen en personen zoals dat nu nog geldt voor partners binnen de unie. De verwachting is dat de afhandeling van douane-faciliteiten en bijvoorbeeld het inklaren van goederen na het vertrek voor veel langere wachttijden gaan zorgen.

De kosten van dat extra oponthoud zijn landelijk becijferd op 25 miljoen euro. Het Verenigd Koninkrijk is na Duistland in grootte de tweede handelspartner van Nederland. Door de extra papierhandel na de Brexit kunnen files ontstaan en zou kunnen blijken dat bijvoorbeeld de huidige parkeerruimte bij de havens niet op de toenemende drukte berekend is.

Aanpassingen

Van de goederen die in de zeehaven van Moerdijk passeren heeft een kleine twintig procent het Verenigd Koninkrijk als plaats van herkomst of bestemming. Als het gaat over spullen die maar een korte reis maken is dat zelfs zo'n 44 procent.

In Moerdijk verwachten ze dan ook dat de Brexit flinke gevolgen zal hebben, zo meldt woordvoerder Linda de Groot. Dat kan zich vertalen in meer administratieve lasten voor het bedrijfsleven en in vertragingen. ,,Dit vereist mogelijk aanpassingen aan de terminals. Bijvoorbeeld voor beveiliging en administratieve afhandeling."

Vertrouwen

De Groot zegt dat de douane in de haven van Moerdijk al volop bezig is met de Brexit en de gevolgen daarvan. Dat zou er - in combinatie met de informatie die uit de proef in Rotterdam komt en de gegevens van ondernemers - voor moeten zorgen dat de haven de situatie na de Brexit met vertrouwen tegemoet kan zien.