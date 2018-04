Harmonie Oefening treedt op met de WC Experience

VIDEO Maanden­lang uitgekeken naar Truckers­run in Moerdijk

22 april ZEVENBERGEN - De 20e rit van Stichting-Gehandicapten-Truckersdag-Moerdijk is zaterdag weer met veel getoeter door de gemeente Moerdijk gereden. In 125 vrachtwagens in allerlei soorten en maten zaten 135 gehandicapte bijrijders te glimmen van trots, zwaaiend naar iedereen aan de kant.