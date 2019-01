Haringvlietsluizen nu echt op een kier

‘Dreigende files haven Moerdijk aanpakken’

15 januari MOERDIJK - De overheid moet veel eerder in actie komen om verkeersopstoppingen op en bij de zeehaven van Moerdijk te voorkomen. ,,We moeten daar tijdig op anticiperen om economische kansen niet verloren te laten gaan”, schrijft VVD-fractievoorzitter Danny Dingemans in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.