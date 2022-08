Haringvlietburg gekoeld door blusboot

In de Huiskamer is altijd ruimte voor een lach en een traan: ‘Hier kun je je verhaal kwijt’

ZEVENBERGEN - Er staan soesjes op tafel, want er is iemand jarig. Ella en Jacqueline smeren in de keuken schalen vol broodjes. Aan een lange tafel zitten zo’n dertig mensen geanimeerd te kletsen. Over linkshandigheid tot familie en schuldhulpverlening.

