Haringvlietbrug weer nacht dicht vanwege spoedreparaties

De A29 is daarom tussen 22.00 uur en vrijdagochtend 05.00 uur dicht in beide richtingen tussen Numansdorp en Hellegatsplein. Ook de verbindingsweg van de N59 naar de A29 is een nachtje dicht. Als dat noodzakelijk is, is de weg nog langer dicht.

Verkeer richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16 , A17 en de A59. Verkeer richting Rotterdam of de Hoeksche Waard wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via de A59, A17 en de A16. Van 21.30 uur tot 05.30 uur is de Kiltunnel tolvrij. Automobilisten vanuit Zierikzee in de richting van Rotterdam of de Hoeksche Waard worden omgeleid via de A59, A17 en de A16.